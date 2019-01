Un accident de la route mortel au nord de l'Yonne

Auxerre, France

Un camion qui transportait des câbles et une voiture sont entrés en collision vers midi et demie sur la D606 entre Villeneuve-sur-Yonne et Armeau.

La conductrice de la voiture âgée de 36 ans a été tuée, le chauffeur routier a été blessé. La circulation a été coupée et déviée jusqu'à 16h30. On déplore trois morts depuis le début de l'année sur les routes de l'Yonne.