Un accident de la route mortel dans le Santerre ce dimanche matin, la D1029 en partie coupée

Un homme est décédé ce dimanche matin vers 5 heures dans un accident de la route, dans l'est de la Somme. La victime circulait sur la départementale 1029, à hauteur d'Estrées-Deniécourt. Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur les circonstances de l'accident.

La départementale 1029 est en partie fermée entre Foucaucourt-en-Santerre et Estrées-Deniécourt, le temps de la fin de l'intervention des forces de l'ordre. Des déviations sont en place.