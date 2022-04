Un accident de la route provoque une coupure de courant à Meslay-du-Maine

Un accident de la route, à Meslay-du-Maine, a provoqué une coupure de courant, ça s'est passé ce mercredi après-midi sur la départementale 14, indique le SDIS. Une automobiliste de 59 ans a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule s'est retrouvé au fossé et a sectionné des câbles électriques. Plusieurs habitants du secteur ont été privés d'alimentation pendant une heure, le temps des opérations de secours et de remise en marche. La conductrice, elle, a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Laval.