Un accident de la route spectaculaire sur l'A54 à Nîmes

Un camion-citerne et une voiture se sont percutés, ce jeudi soir, sur l'autoroute A54, entre les bretelles "Ouest" et "Centre".

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour un accident de la route assez impressionnant, ce jeudi soir, sur l'A54, entre les sorties "Ouest" et "Centre". Un camion-citerne transportant du carburant et une voiture, qui circulaient dans le sens Nîmes vers Arles, se sont percutés pour une raison encore inconnue. La collision a fait deux blessés légers. Le conducteur du poids-lourd, un homme de 38 ans, qui a dû être désincarcéré ; et un des passagers de la voiture, un jeune de 22 ans.

Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital de Nîmes. Les deux autres personnes présentes à bord de la voiture sont, elles, indemnes. L'autoroute a 54 a été fermée le temps de l'intervention des secours.