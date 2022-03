Un accident de la route, un feu et un écobuage mal maîtrisé ce week-end au Pays basque

Un accident de la route à Garindein du côté de Mauléon, ce samedi 26 mars aux alentours de 23h30, un jeune homme âgé de 21 ans a heurté violemment un mur au volant de son véhicule. Il a réussi à s'extraire seul de sa voiture, mais blessé au thorax, secouru par les sapeurs pompiers des Pyrénées Atlantiques, il a été évacué par les airs, héliporté par Dragon 64 vers le centre hospitalier de Pau.

A Hendaye ce samedi 26 mars également, entre 20h et 22h, c est un bâtiment d'une surface de 100m² qui est parti en fumée sur les hauteurs de la ville, chemin d'Agorreta. L'origine de l incendie n'est pas connue. Deux bouteilles de gaz ont été retrouvées dans les décombres. Et c'est aussi un incendie à Ossès, hier samedi en fin de soirée aux alentours de 19h, suite à un écobuage déclaré mais non maitrisé. Les flammes se sont étendues près d'un quartier résidentiel sans toutefois faire de dégâts. Les sapeurs pompiers sont intervenus rapidement.

Déjà samedi 26 mars en matinée, c'est une trentaine d'hectares qui est partie en fumée suite, là encore suite à un écobuage pourtant déclaré mais qui n'a pas été maitrisé. Les pompiers avaient dû intervenir pour circonscrire l'incendie.