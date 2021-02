Un accident de luge fait trois blessés graves à Chamrousse

Trois personnes se sont gravement blessées ce samedi après-midi à Chamrousse. Elles étaient en luge et se sont encastrées dans un arbre à cause de la vitesse.

Au niveau du front de neige de la station de Chamrousse, trois personnes, dont un mineur, ont été blessées assez sérieusement ce samedi après-midi. Ils ont attachés deux luges ensemble et, à cause de la vitesse, ont fini leur course dans un arbre.

Deux personnes souffrent de fractures. Elles ont été évacuées vers l'hôpital de Grenoble en hélicoptère. Un autre mineur a été plus légèrement touché.