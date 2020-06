Un accident de motos fait un blessé grave et deux blessés légers à Bourgon

Deux blessés légers et un plus grave dans une collision entre deux moto près de Bourgon.

L'accident a eu lieu vers 18 heures samedi 20 juin près de Bourgon, au lieu-dit de la Brossinière. Deux motos sont entrées en collision. La première a fait une sortie de virage et a percuté la seconde avec deux passagers. Le bilan est de deux blessés légers et un plus grave, celui qui a dévié de sa route. Ils ont tous été transportés à l'hôpital de Laval par les secours d'Ile-et-Villaine et de Mayenne. Le conducteur du premier véhicule a 21 ans, celui du second 20 et sa passagère 41 ans.

La circulation de la départementale 106 a dû être interrompue le temps de l'intervention et a repris à 19h35.