Un accident de parapente dans le Lot, une monitrice de 40 ans gravement blessée

Une monitrice de 40 ans et un adolescent de 15 ans ont été victimes d'un accident de parapente en tandem ce mercredi soir à Floirac dans le Lot. Ils ont été accrochés dans un arbre et ont fait une chute de plus de dix mètres. La femme de 40 ans est gravement blessée.

Les secours et les gendarmes sont intervenus ce mercredi soir vers 20 heures à Floirac dans le Lot pour un grave accident de parapente. Une monitrice de 40 ans, en tandem avec un jeune stagiaire d'environ 15 ans, ont accroché leur voile dans un arbre sur l'aire d'arrivée, avant d'être projetés sur un second arbre. Ils sont restés accrochés jusqu'à ce que la branche cède indiquent les gendarmeset les deux victimes ont fait une chute d'une dizaine de mètres, ralentie par les branches et feuillages.

La femme de 40 ans gravement blessée

La femme de 40 ans a été gravement blessée, elle souffre d'un traumatisme au dos, et a été transportée par le Smur au centre hospitalier de Cahors, et l'adolescent, légèrement blessé, a été hospitalisé à Saint-Céré. Le GRIMP, Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, a été appelé mais ne s'est finalement pas rendu sur place. Une enquête est ouverte par les gendarmes de la brigade Vayrac pour comprendre les circonstances exactes de l'accident. Selon les premiers éléments, la monitrice aurait été gênée par le soleil rasant en arrivant près du sol.