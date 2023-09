Un accident de personne provoque un retard des trains en gare de Lisieux

La circulation des trains entre Lisieux et Trouville-Deauville a été totalement interrompue ce vendredi matin en gare de Lisieux (Calvados). Pour cause, un accident entre un train et une personne vers 10h.

Train de la Région Normandie (illustration). © Radio France - Christine Wurtz Un accident de personne est survenu ce matin en Gare de Lisieux vers 10h. La circulation a été interrompue un peu plus de 2h avant de reprendre ce vendredi midi. L'accident a paralysé la ligne entre Lisieux et Trouville-Deauville dans les deux sens. Selon les informations des pompiers du Calvados, la victime s'est retrouvée sous le train. On ne connaît pas encore la nature de l'incident, ni l'état de santé de la personne accidentée.