Accident de raquettes mortel sur le mont Ventoux

Beaumont-du-Ventoux, France

Un accident de raquettes vient de coûter la vie à un jeune de 17 ans à Beaumont-du-Ventoux (Vaucluse). La victime originaire de Gémenos (Bouches-du-Rhône) est partie ce mardi matin en excursion avec l'un de ses amis. Après avoir grimpé sur le Mont Ventoux, les deux jeunes, scouts et randonneurs chevronnés, ont voulu descendre la combe de Fonfiole. La pente d'environ 50 % était complètement verglacée. Les deux amis ont dévissé et ont chuté dans un ravin.

La victime était en arrêt cardiaque quand les hommes du GRIMP (Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux) spécialisés "neige" sont arrivés, après avoir été appelés par le second adolescent encore conscient. Ce dernier a malgré tout été grièvement blessé et héliporté en urgence absolue jusqu'à l’hôpital d'Avignon.

Dans la commune, l'équipe municipale est bouleversée. Des panneaux indiquant les risques actuels de neige gelée ont pourtant été installés dans la station. Les deux jeunes gens se trouvaient sur un secteur hors piste.