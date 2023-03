Un accident de voiture à Montaut fait trois blessés

Trois personnes, une dame de 59 ans, et deux hommes de 72 et 34 ans ont été blessés dans un accident de voiture, samedi 4 mars. L'accident s'est passé à l'intersection entre la D 937 et la route de Lanne de Haut, à Montaut, vers 17h. Les deux voitures se sont percutées.

ⓘ Publicité

Les trois victimes ont été prises en charge par les pompiers de Nay et ont été transportées en urgence relative à l'hôpital de Lourdes. La route a été coupée dans les deux sens par les forces de l'ordre pour sécuriser la zone.