Un accident du travail à Ustaritz jugé devant le tribunal de Bayonne

C'est le patron d'une entreprise de 40 salariés, installée dans la zone artisanale d'Ustaritz, qui a comparu ce jeudi 16 septembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Bayonne. Alain Toffolo et la société du même nom qu'il dirige, ont été jugés pour homicide involontaire. Le prévenu de 52 ans a dû s'expliquer sur la décès de l'un des ses employés, mort le 2 juin dernier alors qu'il travaillait sur un camion-benne. L'intérimaire avait succombé à une chute alors qu'il manœuvrait une grue.

Une lourde chute qui entraine le décès

Il est environ 17h ce 2 juin. Eric est un intérimaire qui vient d'être embauché le matin même dans l'entreprise de BTP d'Ustaritz. Ce père de famille est juché sur la benne d'un camion. Il manipule une grue à l'aide d'une télécommande afin de faire des trous sur le site de l'entreprise, pour ensuite planter des arbres. Une opération destinée à embellir l'entrée de la société. C'est alors que le godet dans lequel se trouve une tonne de terre, balance dangereusement et percute l'employé qui fait une chute de deux mètres. Eric tombe lourdement sur la tète. Il décèdera 48 heures plus tard, des suites d’un traumatisme crânien. Il avait une épouse et deux filles.

Un an de prison avec sursis requis

Les deux heures d'audience, présidée par Laurent Tignol, ont été consacrées à la question de la responsabilité de l'entreprise et de son patron dans la mort de l'employé. Pour l'avocat de la famille de la victime, comme pour la procureure de la République Caroline Parizel, l'entreprise avait un devoir de formation. Ce qui n'a pas été fait, en raison de l'absence d'une formation minimale. « L’entreprise a omis d’imprégner la victime des impératifs de sécurité » souligne notamment l'avocat de la famille en deuil. Des témoins racontent aussi qu'Eric ne semblait pas très à l'aise. Du matériel non adapté est également pointé du doigt. L'accusation a demandé 12 mois de prison avec sursis pour Alain Toffolo et 15 000 euros d'amende à l'encontre de son entreprise.

La défense plaide la relaxe

La défense du chef d'entreprise a plaidé la relaxe faute de preuves flagrantes sur d'éventuels manquements. " Il n’aurait pas dû se trouver à l’arrière du camion benne au moment de décharger », a insisté l'avocate du prévenu. Le jugement a été mis en délibéré au 19 octobre prochain. La société Toffolo réalise un chiffre d'affaire annuel de 5 millions d'euros pour un bénéfice de l'ordre de 150 000 à 200 000 euros