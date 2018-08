Gros bouchons sur l'autoroute A10 entre Poitiers et Tours. C'est lié à un accident impliquant 2 véhicules sur la voie de gauche au niveau de Usseau. Mieux vaut éviter le secteur.

Châtellerault, France

Attention si vous circulez sur l'autoroute A10 entre Poitiers et Tours : un accident corporel s'est produit vers 15h25 au PK 276 au niveau de Usseau. On est juste après la sortie de Châtellerault Nord, dans le sens Sud-Nord. Les deux véhicules impliqués sont sur la voie de gauche, ce qui fait que l'on ne circule plus que sur une voie dans ce secteur. Les secours sont sur place. L'accident a provoqué 13 kilomètres de bouchons. Le mieux, selon le peloton autoroutier de gendarmerie, c'est de sortir aux péages de Châtellerault-Sud ou de Châtellerault-Nord, ou alors de s'arrêter sur l'aire des Chagnats.