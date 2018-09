Illats, France

Les pompiers de Gironde sont intervenus vers 23h40 samedi 22 septembre sur l'autoroute A62 entre les échangeurs n°3 et n°2, dans le sens Toulouse-Bordeaux, à hauteur d'Illats. Cinq véhicules étaient impliqués dans un accident, cinq personnes ont été évacuées. Un enfant de dix ans, très gravement blessé, ainsi qu'une femme de 40 ans et un homme de 60 ans. Deux autres personnes âgées de 34 et 42 ans, blessées plus légèrement, ont également été secourues.

Des voies de l'autoroute ont été neutralisées une partie de la nuit. On ignore encore les circonstances de l'accident.