Un accident entre deux voitures fait 7 blessés dans le Morbihan, 4 jeunes sont en urgence absolue

Un stop grillé et cinq vies presque emportées. Ce dimanche matin, il est 9 heures du matin quand cinq jeunes footballeuses du club Les Keriolets de Pluvigner, dans le Morbihan, sont à bord d'une citadine en direction d'un tournoi de foot à Moustoir-Ac.

ⓘ Publicité

Au croisement des routes départementales 16 et 115, au lieu-dit Ty Planche, une autre voiture, en provenance de Colpo, avec à bord deux jeunes hommes, leur grille la priorité et ne s'arrête pas au stop. Cette citadine percute alors par la droite, le véhicule des footballeuses qui roule à 80 km/h.

4 urgence absolue, une maison endommagée

Le choc est si violent que les voitures sont projetées dans une maison qui borde la route, et le moteur de l'une des deux citadines sort carrément de l’habitacle, expulsé 8 mètres plus loin. "Les voitures sont massacrées" confie le maire de la commune, Benoit Rolland, qui s'est rendu sur place, complètement bouleversé.

Les habitants de la maison, un couple de trentenaires, sont sains et saufs. Ils ont été surpris pendant le café. Les 7 jeunes, âgés entre 18 et 21 ans, présents à bord des véhicules sont tous blessés. Deux légèrement, mais cinq sont gravement blessés. Quatre heures après le choc, ils ont pu être évacués. Parmi eux, trois ont même été acheminés par hélicoptère aux hôpitaux de Rennes et Nantes. Fait important, les dépistages d'alcool et de stupéfiants se sont avérés négatifs. En tout, plus d'une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour une opération qui a duré 5 heures.

Les clubs de foot attristés

Le couple de trentenaires a été relogé pour la nuit, avant que la commune trouve une solution plus durable. Un arrêté a été pris avec "interdiction de pénétration" dans la maison aux murs de pierre, elle menace de s’affaisser. Des pompiers spécialisés ont tout fait pour protéger la structure de l'édifice, "elle a bougé et tient maintenant grâce aux étais » détaille le maire de la commune.

Le club Avenir Sportif Moustoir-Ac, qui accueillait le tournoi de foot, a rendu hommage aux fooballeuses sur leur page Facebook. Les joueurs se sont recueillis pendant l'évènement. Les membres du club des Keriolets de Pluvigner ont également publié un communiqué pour faire part de leur "profonde tristesse" et envoyer "toutes leurs pensées positives et leurs forces pour un rapide rétablissement".