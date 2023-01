Un accident entre un fourgon et un camion transporteur de fioul en Dordogne

Un fourgon a percuté un camion qui transportait du fioul ce mercredi matin peu avant 10h à La Douze en Dordogne, au lieu-dit La Guirmandie. Le choc a été très violent, le camion s'est renversé et l'avant du fourgon est très abîmé. Il n'y a pas de blessé selon les gendarmes.

Il n'y a pas de fuite sur le camion qui transportait du fioul, et selon le maire le fioul est trop froid pour prendre feu. Les routes sont barrées à la circulation pour permettre l'intervention des gendarmes et des pompiers, et l'arrivée de la dépanneuse. Il faut relever le camion qui est tombé dans le fossé.