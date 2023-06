Un accident entre un minibus et deux voitures à Lattes fait 13 blessés légers

Un accident a impliqué un minibus et deux véhicules légers sur la commune de Lattes, ce samedi vers 22h. La violence du choc a fait 13 blessés légers, des enfants et des adultes. Ils ont tous été pris en charge et transportés vers le CHU Lapeyronie et la clinique Saint-Roch de Montpellier.

Les services de secours appellent à éviter la route de Mauguio, à Lattes, où a eu lieu l'accident, jusqu'à nouvel ordre. La ligne 1 du tramway est coupée également en attendant la fin du déblaiement de la chaussée.