Un scooter et une voiture se sont percutés ce mercredi 18 décembre à Bergerac. Trois personnes sont blessées. La circulation a été momentanément interrompue sur le boulevard Louis Pimont.

Un accident entre un scooter et une voiture fait trois blessés dont un enfant à Bergerac

Bergerac, France

Les pompiers ont été appelés vers 19h45 ce mercredi 18 décembre pour un accident de la route, en plein centre de Bergerac. Un scooter et une voiture se sont percutés boulevard Louis Pimont. Le conducteur du scooter, un homme de 47 ans présente un trauma facial et une fracture de la jambe. Son passager, un petit garçon de 9 ans a une fracture ouverte.

La circulation coupée sur le boulevard Louis Pimont

L'homme et le petit garçon ont été transportés à l'hôpital de Bergerac. Le conducteur de la voiture, un homme de 59 ans est blessé mais plus légèrement. Il a lui aussi été transporté sur l'hôpital de Bergerac.

La circulation sur le boulevard Louis Pimont a été coupée dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours.