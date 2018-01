Quelques semaines après la catastrophe de Millas dans les Pyrénées orientales où six adolescents ont été tués et dix-huit blessés, un accident entre un train et un car scolaire. a été évité de justesse, ce vendredi, à un passage à niveau à Elven au nord de Vannes.

Vannes, France

Ce vendredi, vers 7h50, il faisait encore nuit, un bus de la compagnie CTM a commencé à s' engager sur le passage à niveau d'Elven. Le transporteur raconte la suite: "Le feu s'est mis à clignoter et les barrières se sont baissées. La première a touché le toit . Le chauffeur a eu le temps d'enclencher la marche arrière et a pu reculer.". Le TER est arrivé quelques secondes plus tard. La collision a été évitée de peu. Le maire d’Elven, Gérard Gicquel parle «d'un presque accident». Le passage à niveau est situé sur une toute petite départementale. Le maire précise: "Il a fait l'objet de travaux à l'automne dernier. Il ne peut être franchi qu'à petite vitesse car il forme un dos d'âne. En plus, à cet endroit la route décrit un virage à 90°".

Le bus transportait 32 collégiens

D’après le procureur de la République de Vannes, François Touron, qui s'est rendu sur place, «il n’y a pas de dysfonctionnement du passage à niveau.». Cependant il a confié une enquête aux gendarmes. Il s'agit de déterminer comment ce car scolaire s'est retrouvé là quelques secondes avant le passage du train. Le bus transportait 32 élèves de Sulniac jusqu'aux deux collèges d'Elven. Le chauffeur a repris sa route et déposé les adolescents dans leurs établissements. Une cellule d'écoute a été mis en place par l'inspection académique du Morbihan. L'émotion des élèves et de leurs familles est grande en effet, un mois après l'accident de Millas.