Un accident a fait un blessé grave en fin de matinée à Berthegon, près de Lencloître dans la Vienne. Une collision entre un tracteur et une voiture sur la départementale 14 à 11h et demi. La victime a été héliportée vers le CHU de Poitiers.

Il est 11h et demi ce matin quand les pompiers arrivent sur intervention à Berthegon, un nord de Lencloître, dans la Vienne. Les secours ont été appelés pour un accident impliquant un tracteur-remorque et une voiture sur la Départementale 14, la route entre Monts-sur-Guesnes et Châtellerault . La conductrice de la voiture est dans un état grave. Elle a été transportée par hélicoptère du SAMU vers le Centre hospitalier Universitaire de Poitiers. Son passager est indemne, de même que le conducteur de l'ensemble tracteur remorque.