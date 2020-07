Un accident fait 7 blessés dont 2 graves sur l'A50 au niveau du péage de la Ciotat

Plus d'une quarantaine de sapeurs pompiers des Bouches du Rhône sont sur place

Vers 10h40, ce vendredi 17 juillet, un accident entre deux véhicules s'est produit sur l'A50 après le grand péage de la Ciotat dans le sens Marseille Toulon. L'un des véhicules a pris feu et a été depuis éteint par les sapeurs pompiers.

L'accident a fait sept blessés dont deux graves, une enfant de 13 ans et une femme de 55 ans. 48 sapeurs pompiers des Bouches du Rhône et 2 véhicules des sapeurs pompiers du Var sont sur place également. Deux hélicoptères, celui du samu et celui de la sécurité civile sont dépêchés sur place pour évacuer les victimes. L'autoroute est actuellement fermée pour permettre l'intervention des secours.