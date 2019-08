Un accident fait au moins huit blessés dont six enfants dans le Tarn-et-Garonne

Bioule, France

Ce mardi, vers 18h30, sur la départementale 64 appelée route de Caussade, située dans la commune de Bioule, dans le Tarn-et-Garonne, un accident a impliqué deux véhicules. Au moins huit personnes ont été légèrement blessées et transportées au centre hospitalier de Montauban. Parmi les blessés, on compte six enfants âgés entre six et dix ans et une femme enceinte de 35 ans. Treize pompiers ont été dépêchés sur place pour porter secours aux victimes.