Un camping-car et une voiture se sont percutés sur la RN 145 ce dimanche après-midi du côté de Bellac, au nord de la Haute-Vienne. La circulation est coupée dans les deux sens.

Bellac, France

L'accident s'est produit à hauteur de Blanzac, commune entre Bellac et Droux. Un camping-car et une voiture sont entrés en collision. Il y avait trois personnes dans le camping-car, qui s'est couché sur la route. Le conducteur de la voiture, blessé légèrement et piégé dans son véhicule, a dû être désincarcéré. Il y a au moins un blessé léger parmi les passagers du camping-car.

Les victimes sont transportées par la route vers le CHU de Limoges.

Circulation coupée

Pour faciliter l'intervention des secours, la circulation a été coupée dans les deux sens sur cette RN 145.