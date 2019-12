Un accident fait plusieurs victimes à Saint-Christophe-du-Foc

Peu après 14 heures, ce dimanche 8 décembre, une collision entre deux véhicules a fait six victimes sur la route départementale 650, à Saint-Christophe-du-Foc.

Saint-Christophe-du-Foc, France

On ne connaît pas encore les circonstances exactes de l'accident. La collision s'est produite vers 14h10 au niveau de la route départementale 650 à Saint-Christophe-du-Foc. Il s'agit de deux voitures.

Six personnes sont blessées, trois d'entre elles sont en réanimation, selon les pompiers de la Manche. L'intervention est encore en cours, il a fallu mobiliser six centres de secours et 45 pompiers.

Plus de détails à venir.