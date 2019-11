Trois blessés sur un circuit du Mans lors d'une formation pour ambulanciers

Le Mans, France

Un accident rare s’est produit ce jeudi 7 novembre en fin de matinée sur le circuit Maison Blanche, au Mans. Deux voitures sont entrées en collision vers 11h. Le bilan initial des pompiers faisait état de trois blessés dont un grave. Selon l’Automobile Club de l’Ouest, joint en milieu d’après-midi, deux personnes ont finalement été conduites par les secours à l’hôpital du Mans. La troisième personne est restée sur place.

Pendant un stage de conduite pour ambulanciers

D’après les informations recueillies par France Bleu Maine, un ambulancier participait à une formation à la « conduite dans le trafic » sur le circuit Maison Blanche, en compagnie de deux instructeurs. Cet ambulancier n’a pas vu une voiture qui arrivait en face et l’a percutée. L’Automobile Club de l’Ouest précise que cet accident s’est produit « à basse vitesse ». Dans l’attente des pompiers, comme le prévoit la procédure, le personnel médical de la piste est intervenu.

Des formations tous les jours sur ce circuit

Le circuit Maison Blanche est situé dans l’enceinte du circuit des 24 Heures du Mans, dont il emprunte une partie entre le virage Porsche et les chicanes Ford. Selon les besoins, sa longueur peut varier entre deux et trois kilomètres. « Cinq configurations sont possibles », précise l’Automobile Club de l’Ouest sur sa brochure de présentation. C’est sur ce circuit (notamment) que l’ACO propose, depuis plus de 30 ans, des baptêmes automobiles et des formations à la conduite pour les entreprises et les particuliers. Ce circuit accueille aussi bien des voitures que des motos.