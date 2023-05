Un accident fait trois morts et trois blessés graves à Mouzon dans les Ardennes

Un accident a fait trois morts et trois blessés graves dimanche 30 avril en fin d'après-midi à Mouzon dans les Ardennes, au Sud-Est de Sedan. Le choc, qui a été très violent, s'est produit entre une moto et une voiture qui se sont percutées de face vers 17 heures sur la départementale 19 en direction de Carignan.

Les circonstances de l'accident sont inconnues pour l'heure. La moto a pris feu et son conducteur, âgé de 54 ans, de même que sa passagère, sont morts, ainsi que le conducteur de la voiture âgé de 47 ans.

Trois autres personnes étaient hier entre la vie et la mort. Il s'agit de deux femmes de 80 et 41 ans et d'une adolescente de 16 ans. Le maire de la commune s'est rendu sur place.​​​ L'opération a mobilisé plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers.