Un accident fait un mort et un blessé grave, un bébé de cinq mois, à Véreaux, près de Sancoins

Deux poids lourds et une voiture sont entrés en collision lundi après-midi, sur la RD 2076 à Véreaux, près de Sancoins. L'accident a fait un mort, un homme âgé de 29 ans, et blessé grièvement un bébé de cinq mois.

La collision s'est produite lundi, en début d'après-midi, sur la RD 2076, au lieu-dit la Monte-à-peine, sur la commune de Véreaux. Elle a impliqué deux poids lourds et une voiture. Le bilan est très lourd : le conducteur de la voiture, un homme âgé de 29 ans, est décédé, un bébé de cinq mois, très grièvement blessé, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital pour enfants de Tours. La troisième occupante du véhicule, une femme de 31 ans, plus légèrement touchée, a quant à elle été hospitalisée à Bourges. Le chauffeur du premier camion a lui aussi été blessé légèrement. Celui du second camion a été emmené en garde-à-vue à la gendarmerie de St-Amand.

Une voiture prise en sandwich ?

Les circonstances de l'accident sont encore floues, ce qu'on sait, c'est que l'accident a eu lieu à un feu de circulation alternée. Le premier poids lourd s'est arrêté, la voiture est arrivée derrière, suivie par un second poids lourd. La voiture a fini sous le premier camion, mais on ignore si elle y a été poussée ou si elle s'est encastrée toute seule. En tout cas, le conducteur du deuxième camion, de nationalité roumaine, a été conduit en garde-à-vue. L'enquête devra dire s'il a une responsabilité dans ce terrible drame.