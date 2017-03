Un accident grave dans le centre d'Annecy

Un Annécien de 65 ans a violemment percuté un arbre boulevard de la Rocade au volant de sa voiture dimanche matin. Il roulait à vive allure selon les premiers témoignages. Son pronostic vital est engagé.

Dimanche en fin de matinée, un conducteur de 65 ans s'est encastré dans un arbre boulevard de la Rocade dans le centre d'Annecy. Selon les premiers témoignages recueillis par les policiers, l'homme roulait "à très vive allure". Son véhicule a été projeté à 17 mètres de l'endroit du choc, qui a déraciné l'arbre. Fort heureusement, et malgré la présence d'un magasin de fleurs à proximité, la voiture n'a pas heurté de piétons. On ne connaît pas encore les causes de l'accident mais selon les enquêteurs, il est possible que l'homme, qui habite à un kilomètre du lieu de l'accident, ait fait un malaise.