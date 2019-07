Un accident grave dans les Deux-Sèvres fait trois blessés, dont deux enfants

Un accident grave s'est produit en milieu de matinée ce lundi à Pamproux, dans les deux-Sèvres. Un choc entre une voiture et un utilitaire avec trois blessés: une femme et deux enfants de 11 et 12 ans, dont l'un en urgence absolue. le conducteur de la fourgonnette est indemne.

L'accident s'est produit vers 9 heures et demi, sur la départementale 611 à Pamproux, dans les Deux-Sèvres : une collision entre une voiture et un utilitaire au niveau de Maisons rouges. Sur les quatre personnes impliquées, trois sont blessées. Une femme de 36 ans transférée au centre hospitalier de Niort en transport médicalisée, et deux garçons de 11 et 12 ans, dont un transporté par hélismur (hélicoptère du Samu) vers l'hôpital de Tours. Il est en état d'urgence absolue. Le conducteur du véhicule utilitaire, lui, n'a pas été blessé. Il a été pris en charge par les gendarmes.