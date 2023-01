Un accident mortel à cause du verglas en Loire-Atlantique

C'est à cause du verglas, qui a rendu les routes de Loire-Atlantique et de Vendée très glissantes, ce vendredi matin, qu'un automobiliste a perdu la vie, au sud de Nantes, à Saint-Léger-les-Vignes. Il était au volant d'une voiture qui a glissé et qui a fini sa course dans un plan d'eau, au niveau du lieu-dit "Moulin cassé".

Cinq personnes dans la voiture

Ils étaient cinq à bord de la voiture. Les quatre passagers ont réussi à en sortir mais pas le conducteur. Ce sont les plongeurs des pompiers qui l'ont extrait du véhicule.

Plus de 70 interventions à cause du verglas

En tout, les pompiers de Loire-Atlantique sont intervenus à une cinquantaine de reprises, entre 7h et 11h ce vendredi matin pour des accidents liés au verglas, notamment pour de nombreuses chutes de vélo.

En Vendée, ils ont totalisé 23 interventions pour des accidents qui n'ont pas fait de blessés graves.