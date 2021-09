Un accident mortel à Celles-Levescault dans la Vienne : trois véhicules et trois personnes impliquées

Dans la Vienne, un accident a fait un mort et deux blessés ce vendredi matin vers 7h et demi à Celles-Lévescault. Une voiture s'est déportée sur la gauche et a heurté deux autres véhicules. Le conducteur de la première voiture percutée, originaire de Lusignan, est mort dans le choc. Il avait 58 ans.

Dans la Vienne, un automobiliste de 58 ans est mort ce vendredi matin dans un accident de la route près de Celles-Lévescault. Cela s'est passé vers 7h20 : un véhicule, conduit par un homme de 37 ans circule sur la D742 entre Lusignan et Marigny-Chémereau, et se déporte soudainement sur la gauche. Il heurte alors une première voiture arrivant en sens inverse et roulant en direction de Couhé sur la D7. Cette dernière fait un tonneau et finit sur le bas côté. Le conducteur, un homme originaire de Lusignan, meurt dans le choc frontal.

Un deuxième véhicule percuté

Et ce n'est pas fini : dans sa course, le véhicule qui s'était déporté sur la gauche, heurte une deuxième voiture conduite par une jeune fille de 22 ans. L'automobiliste mis en cause et la jeune conductrice sont blessés et hospitalisés. Malaise ? Téléphone ? ou alcool au volant ? L'enquête le dira. En attendant, les trois véhicules ont été saisis et une autopsie ordonnée.