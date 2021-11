Une voiture et un tracteur avec remorque se sont percutés ce jeudi en fin de journée vers 16h45 selon les secours. D'après les premiers éléments, l'accident aurait fait un mort et trois blessés graves.

Un accident mortel à Morlaàs entre une voiture et un tracteur

Les pompiers et les gendarmes sont mobilisés ce jeudi 11 novembre à Morlaàs suite à un accident mortel survenu vers 16h45. Une collision s'est produite entre une voiture et un tracteur avec remorque sur la D943, près du Netto. D'après les gendarmes, l'accident a fait un mort et trois blessés graves. Les pompiers précisent que toutes les victimes ont dû être désincarcérées.

C'est le chauffeur de la voiture, âgé de 81 ans qui est décédé. Dans la voiture, il y avait deux passagers, deux femmes de 29 et 33 ans, blessées gravement. Le conducteur du tracteur qui avait 81 ans, est également grièvement blessé. Tous les trois ont été transportés au centre hospitalier de Pau.