Un accident mortel dans la nuit de mardi à mercredi aux Tourettes

Un accident mortel, cette nuit aux Tourettes entre Loriol et Montélimar.

Vers 3 heures du matin, dans la nuit de mardi à ce mercredi, une voiture a violemment percuté l'arrière d'un poids lourd sur la nationale 7, aux Tourettes, entre Loriol et Montélimar. Le choc s'est produit pour une raison qu'on ignore pour l'instant. A bord de la twingo, quatre jeunes âgés de 16 à 25 ans. Tous sont dans un état grave à l'arrivée des secours.

Une vingtaine de pompiers et deux équipes du SMUR sont engagés. Un des blessés est transporté par hélicoptère jusqu'à St Etienne. Les trois autres évacués vers Valence et Montélimar. Et c'est pendant le trajet vers le centre hospitalier valentinois que l'adolescente de 16 ans fait un arrêt cardiaque, et succombe à ses blessures.

Une enquête doit déterminer les causes de l'accident.