Un homme de 32 ans meurt dans un accident de la route dans le Lot

Un accident mortel est survenu dans le Lot, à Saint-Michel-Loubejou, à une quarantaine de kilomètres au nord de Figeac, dans la nuit de vendredi 23 au samedi 24 juillet. Les pompiers et les gendarmes de Saint-Céré sont arrivés sur les lieux vers 2h30. Une BMW circulait sur la départementale 19 et le conducteur a, pour une raison inconnue, perdu le contrôle de la voiture qui a fait plusieurs tonneaux et a percuté un arbre.

Onzième accident mortel dans le Lot

Les pompiers et le Samu n'ont pas pu secourir le passager, âgé de 32 ans, qui est décédé sur les lieux de l'accident. Le conducteur, grièvement blessé, a été évacué vers le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. Les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Céré ont ouvert une enquête judiciaire afin de déterminer les circonstances précises de ce drame. Ils indiquent que c'est le 11e accident mortel sur les routes lotoises depuis le début de l'année.