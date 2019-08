Un accident mortel de plongée au large de La Rochelle

La Rochelle

Un plongeur âgé de 35 ans est mort aujourd'hui à bord d'un bateau support de plongée, dans le Pertuis d'Antioche, à 24 nautiques (44 kilomètres) de La Rochelle. Ils étaient 4 à plonger pour visiter une épave par moins 25-30 mètres, sans bouteilles. Un peu après 10h, l'un d'entre eux a été remonté inconscient sur le bateau support. Il aurait été victime d'un arrêt cardiaque. Un message radio de détresse a été envoyé, mais la liaison n'était pas bonne et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (le CROSS) d'Etel a demandé à une vedette des Douanes, "la Seudre", de se détourner pour assurer le relais radio. C'est l'hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale, basé à la Rochelle, qui est allé porter secours. Un massage cardiaque n'a rien donné, et le décès a été constaté vers 11 heures.