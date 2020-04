Un accident mortel entre deux poids lourds sur l'autoroute A10 en Charente-Maritime

Un accident mortel a eu lieu ce mercredi matin sur l'autoroute A10 à hauteur de Saint-Denis-du-Pin. Un chauffeur a été fauché par un autre poids lourd sur une bande d'arrêt d'urgence, dans le sens Bordeaux-Paris, il était environ 7 heures.

Intervention Pompiers - SDIS 17

Le conducteur d'un camion frigorifique, transportant des fruits et légumes, s'était arrêté sur une bande d'arrêt d'urgence après la crevaison d'un pneu sur sa remorque. L'homme est descendu de son camion pour vérifier son pneu , et c'est à ce moment-là qu'un autre poids lourd l'a fauché et a percuté son camion.

Le conducteur est décédé, il s'agit d'un chauffeur marocain âgé d'une quarantaine d'années. Le conducteur du deuxième poids lourd est lui indemne. La circulation a été neutralisée sur une voie, mais le trafic reste fluide selon le peloton autoroutier de Saintes.