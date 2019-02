Un accident mortel entre Mont-de-Marsan et Grenade-sur-l'Adour

Grenade-sur-l'Adour, France

Une mauvaise visibilité a provoqué plusieurs accidents et accrochages ce mercredi matin. Le plus graves'est produit sur la route départementale 824, sur la commune de Saint-Maurice-sur- l'Adour, un peu avant 8 heures. Une voiture qui roulait dans le sens Mont-de-Marsan / Grenade a tenté un dépassement et a percuté un cabriolet qui arrivait en face (sens Grenade / Mont-de-Marsan). les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore établies, mais il y avait beaucoup de brouillard dans le secteur.

Le conducteur de la C3, un septuagénaire, est décédé dans le choc. A bord de la voiture, son petit-fils, âgé de 16 est légèrement blessé. Il a été évacué sur l'hôpital de Mont-de-Marsan. Le conducteur du cabriolet, âgé lui de 68 ans, est blessé gravement. Il a été pris en charge par le Samu et lui aussi transporté au centre hospitalier Layné.

Cet accident est le premier accident mortel pour l'année 2019 dans les Landes.