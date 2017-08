Un accident mortel sur l'A9 au niveau de Roquemaure

Vers 7 heures ce matin sur l'autoroute A9, au niveau de Roquemaure dans le sens Nîmes-Avignon, un accident de la route a fait un mort et un blessé grave.

Un homme de 45 ans est mort dans un grave accident de la circulation sur l'A9 ce mardi matin. Un poids lourd et une voiture se sont percutés sur la voie de droite, dans le sens Nîmes-Avignon à hauteur de Roquemaure (Gard). L'accident a également fait quatre blessés, dont un grave, la passagère de la voiture et compagne de la victime. Pour l'évacuer, les pompiers ont dû poser un hélicoptère sur l'autoroute. La circulation est désormais rouverte. Deux autres blessés plus légers doivent être évacués par la route par les pompiers.