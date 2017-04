Un homme meurt en sautant de son camion en marche sur la nationale 116

Un homme est mort ce samedi matin sur la nationale 116 dans la descente entre Thuès et Olette. Son camion n'avait plus de frein, le conducteur a voulu sauter, mais il s'est retrouvé coincé entre les rochers et son véhicule.

Un terrible accident mortel a eu lieu ce samedi matin vers 9h sur la nationale 116, dans la descente entre Thuès et Olette.

Un camion qui descendait vers Olette a traversé les voies et s'est encastré dans les rochers, car il n'avait plus de freins. Le conducteur a paniqué, il est mort en voulant sauter du camion en marche. Il s'est retrouvé coincé entre la paroi et le camion. Il a été traîné sur plusieurs mètres. Le camion a ensuite fini sa course un peu plus loin. Heureusement, aucune voiture n'est arrivée en face dans la montée, car il n'y avait plus personne au volant.

Les secours sont toujours sur place, il va falloir enlever le véhicule. Une circulation alternée est mise en place sur une voie. Soyez prudents !