Un accident mortel sur la RD1091 à Livet-et-Gavet

Vers 16h30 ce mardi après-midi, une voiture a fait une sortie de route sur la RD 1091 à hauteur de Livet-et-Gavet en Oisans, avant de percuter un arbre sur le bas-côté. Dans le véhicule, une dame de 77 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Malgré leurs efforts, elle n'a pas pu être réanimée. L'autre occupant du véhicule, un homme de 44 ans, a lui été légèrement blessé dans l'accident.

Trois autres accidents de la route ce mardi après-midi en Isère

Les pompiers et le SMUR ont été également mobilisés sur trois autres accidents de la circulation ce mardi après-midi en Isère. Vers 13h15 à Saint-Alban-du-Rhône, un choc frontal entre deux voitures a fait deux blessés : une femme de 31 ans gravement touchée et qui a dû être transportée au service déchocage de l'hôpital Lyon-Sud, et un homme de 29 ans légèrement blessé. Ce dernier a été évacué vers l'hôpital de Vienne.

Un peu plus tard à Seyssinet-Pariset dans l'agglomération grenobloise, c'est un jeune de 20 ans qui a été renversé par une voiture sur le boulevard de l'Europe. On ignore les circonstances de cet accident. Gravement blessé, le jeune homme a été transporté au service déchocage du CHU de Grenoble.

Enfin à Savas-Mépin (près de Saint-Jean-de-Bournay), un cycliste a chuté, seul, sur la chaussée. Âgé de 72 ans et gravement blessé, il a été transporté au service déchocage de l'hôpital Lyon-Sud.