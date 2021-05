Un accident mortel sur la RN 88 entre Albi et Rodez

La RN 88 a fait de nouvelles victimes, en Aveyron. Un accident mortel s'est produit ce mardi 18 mai, peu après 18h, sur la commune de Quins, au sud de Baraqueville. Une collision très violente entre deux voitures, a priori un choc frontal. Les pompiers aveyronnais ont été alertés à 18h05.

Dans cet accident, un homme de 46 ans est décédé. Il y a aussi deux autres blessés, plus légers : une femme de 32 ans, touchée au thorax, et un homme de 53 ans, blessé à l'épaule. Tous deux ont été transportés vers l'hôpital Jacques-Puel de Rodez.

La RN 88 est un axe particulièrement fréquenté, entre Albi et Rodez, et plus largement entre Toulouse et l'autoroute A75, qui traverse le Massif Central. Il est aussi très accidentogène, dans les portions non encore aménagées. A l'endroit où s'est produit l'accident ce mardi après-midi, la route nationale n'est pas encore en double voie. Le chantier d'élargissement doit se terminer dans les prochains mois, et la mise en service est particulièrement attendue par les usagers.

Par ailleurs, un autre accident s'est produit ce mardi 18 mai, sur cette même RN 88. Cette fois au nord de Rodez, près de Laissac, à Saint-Amans de Varès. Il n'y a eu que des blessés légers.