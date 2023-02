Un accident provoque la fermeture de l'autoroute A11 entre Angers et Nantes

En raison d'un accident dans le Maine-et-Loire, l'autoroute A11 a été coupée à la circulation dans le sens Angers - Nantes pendant plus d'une heure et demi, entre les sorties Beaupréau (19) et Ancenis (20), ce dimanche matin.