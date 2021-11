Une coupure de courant à Gilly-lès-Cîteaux ce lundi matin suite à un accident

270 foyers se réveillent ce lundi 15 novembre 2021 sans courant à Gilly lès-Cîteaux. Une panne dûe à un accident survenu cette nuit peu avant trois heures du matin. Un véhicule a percuté un poteau électrique de 20.000 volts, route de Cîteaux à Gilly. Un accident qui a donc entrainé cette panne.

Les équipes d'Enedis sont sur place et ont reçu du renfort de Dijon pour la mise en sécurité. Le retour à la normale devrait se faire vers 10heures explique un des responsables. Concernant le véhicule en cause, il n'était plus là à l'arrivée des équipes d'ENEDIS.