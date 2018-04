Dans la Vienne, deux conducteurs de scooters ont été blessés ces dernières 24 heures. L'un à Loudun dans un choc contre une voiture. Le deuxième, plus rare s'est produit à Persac : Une collision entre un scooter et un chevreuil.

Poitiers, France

Il y a eu deux accidents graves ces dernières heures dans la Vienne. L'un d'eux se déroule ce matin, peu après deux heures, sur la commune de Loudun. Un choc entre une voiture et un scooter qui a fait un blessé grave : un jeune de 15 ans héliporté au CHU de Poitiers et un autre blessé, plus légèrement touché, hospitalisé à Loudun.

La veille, dans le Sud-Vienne cette fois : un scooter là aussi a heurté un chevreuil. Un accident plutôt rare qui s'est produit vers 21h hier soir, à Persac. Le conducteur, gravement touché, a dû être transporté au CHU de Poitiers.