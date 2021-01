Un accident spectaculaire entre une voiture et un train de marchandises, près de la Rochelle

Attention, des problèmes de circulation sur la rocade rochelaise après un accident spectaculaire entre une voiture et un train de céréales. Beaucoup de difficultés de circulation et des trains sont supprimés.

Un accident entre un train et une voiture ce mercredi matin au niveau d'Aytré, à côté de La Rochelle. Le trafic des trains est totalement interrompu au départ et à l'arrivée de La Rochelle, que ce soit vers Poitiers-Paris ou vers Saintes-Bordeaux. L'accident a eu lieu vers 5h45. Une voiture s'est retrouvée sur la voie ferrée qui passe sous la rocade rochelaise, à hauteur de la zone commerciale de Bel Air. Elle a été percutée par un train de marchandises transportant des céréales.

Une victime a dû être désincarcérée par les pompiers, une femme de 42 ans, légèrement blessée. Elle a été transportée vers l'hôpital de La Rochelle. Les pompiers ont ensuite vérifié qu'il n'y avait pas d'autres victimes à l'aide de chiens et d'un drone.

La SNCF annonce une heure et demi de retard pour les TER et TGV à La Rochelle. Certains trains sont même purement et simplement supprimés. Quelques cars de substitution sont mis en place. C'est aussi la pagaille sur la rocade rochelaise, la nationale 137, en raison de cet accident. Certains automobilistes sont bloqués depuis plus d'une heure et demi.