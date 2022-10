Un gendarme tué et sept personnes blessées sur l'A13 lors de l'interpellation de trafiquants de drogue

Un grave accident de la circulation a fait un mort, un gendarme, et sept blessés dans l'Eure, près de Pont-Audemer, au point kilométrique 154, dans le sens Rouen-Caen. La route est fermée dans ce sens de circulation, il faut sortir au niveau de Bourneville, sur l'A131. L'accident s'est produit peu avant trois heures du matin, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 octobre.

Six véhicules sont impliqués : un poids-lourd, une voiture, deux véhicules de la gendarmerie, une dépanneuse et un véhicule de la SAPN, la société d'autoroute. Le conducteur du poids-lourd, âgé de 21 ans, a percuté les cinq autres véhicules.

Interpellation de trafiquants de drogue

Selon un tweet de ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les gendarmes procédaient à l'interpellation de trafiquants de drogue. La Gendarmerie nationale confirme qu'il s'agissait de gendarmes de la Section de recherches de Rennes. Le parquet de Rennes précise que ces gendarmes opéraient "dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un des magistrats instructeurs de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes concernant un trafic de stupéfiants." Après l'interpellation, qui "s’est déroulée sans difficulté particulière", un poids lourd a perdu le contrôle et a percuté le dispositif mis en place lors de l’enlèvement du véhicule suspect, précise le procureur de Rennes.

Un militaire est décédé. Père de quatre enfants, il appartenait à la section de recherche de Rennes. Un autre gendarme, gravement blessé, a été héliporté en urgence absolue. Il s'agit d'un gendarme de la brigade de recherche de Saint-Malo, précise le parquet de Rennes. Deux autres gendarmes, de 35 et 48 ans sont plus légèrement touchés, comme le conducteur du véhicule de la SAPN, âgé de 43 ans et les deux hommes présents dans la voiture, deux jeunes hommes de 25 ans.

Le conducteur du camion est légèrement blessé, celui de la dépanneuse est indemne selon les pompiers de l'Eure.

A Rennes, les magistrats ont observé une minute de silence ce mardi midi, en hommage au gendarme breton décédé.