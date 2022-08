Un accident provoque un ralentissement ce jeudi matin sur l'A16 en direction de la côte picarde, entre Flixecourt et Abbeville.

Un accident sur l'A16 entre Flixecourt et Abbeville

Un accident est en cours ce jeudi matin sur l'A16, au kilomètre 160, dans le sens Paris-Boulogne-sur-mer, entre Flixecourt et Abbeville. Trois véhicules sont impliqués, on ne sait pour l'instant pas s'il y a des victimes. D'importants ralentissements sont en train de se former, sur plusieurs kilomètres.

Vingt pompiers sont sur place, avec huit véhicules. Soyez extrêmement prudents si vous êtes dans ce secteur.

Plus d'informations à venir.