Un accident sur l'A84 : une femme gravement blessée et la circulation coupée

Une voiture a percuté l'arrière d'une autre à 130 km/h sur l'autoroute A84 au niveau de Villedieu-les-Poêles, ce samedi 6 mai, en tout début d'après-midi.

ⓘ Publicité

Une femme gravement blessée

Les quatre occupants du premier véhicule ont peu sortir de leur voiture ainsi que deux parmi les quatre du second. Deux autre étaient piégées à l'intérieur à l'arrivée des secours sur place qui ont dû les désincarcérer. Deux fillettes de 4 et 6 ans sont légèrement blessées et ont été transportées au centre hospitalier d'Avranches, tout comme un homme de 44 ans. Une femme âgée de 46 ans est en revanche, gravement blessée. Elle a également été transportée à l'hôpital d'Avranches.

28 sapeurs-pompiers ont été mobilisé sur cette intervention.

Circulation interrompue

L'accident est survenu vers 13h40 sur l'A84 ans le sens Caen-Rennes. L'intervention des secours a nécessité l'interruption totale de la circulation sur l'axe. En milieu d'après-midi, elle était en cours de rétablissement avec l'intervention des agents de la DIRNO, la direction des routes.