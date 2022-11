Un accident sur l'A85, l'autoroute est coupée à la circulation

Une collision entre un fourgon et une voiture s'est produite ce mardi matin sur l'A85 au niveau d'Ingrandes de Touraine, vers 5h45. L'accident a eu lieu au niveau des échangeurs de Langeais et de Bourgueil, dans la direction d'Angers. Cet évènement entraîne un bouchon : on était à 4 km de ralentissement aux alentours de 8h.

Autre conséquence, l'autoroute est fermée en direction d'Angers. La sortie est obligatoire et l'entrée interdite à Langeais. Vous devez emprunter à la place la RD751 à la place. La durée de la coupure est indéterminée.