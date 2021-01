Un accident sur la RD3 paralyse la circulation au pont de Veurey

Un accident entre un poids-lourd et un utilitaire sur la RD3 en Isère, paralyse la circulation au pont de Veurey, qui enjambe l'A48 et l'Isère. Il y a un blessé grave.

Vers 8h ce vendredi matin une collision frontale entre un poids-lourd et un utilitaire sur la RD3 à Veurey-Voroize (Isère), a paralysé la circulation dans les deux sens sur cet axe très fréquenté. Sur le pont qui franchi l'Isère et l'A48, aux abords du péage d'entrée de la Métropole grenobloise. Le conducteur de l'utilitaire, gravement blessé, a été pris en charge par le Smur et transporté au CHU Grenoble Alpes.